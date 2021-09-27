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Кто во что горазд: Жириновский предложил выдавать "ярлыки на княжение"

Политика

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский прокомментировал законопроект, согласно которому снимается запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд.

Кто во что горазд: Жириновский предложил выдавать "ярлыки на княжение"

По его словам, поскольку смысл законопроекта в укреплении вертикали исполнительной власти. А потому можно было бы еще подумать и об отмене выборов глав субъектов РФ.

Вообще говоря, так оно и было в 2005–2011 годах. Но тогда глав регионов выбирали депутаты законодательных собраний субъектов Федерации. А по мнению лидера ЛДПР, выборы в данном случае вообще следует отменить, поскольку главы регионов "по сути, наместники президента".

"Де-факто они, в первую очередь, перед ним и отчитываются, а он может любого из них снять с работы. Да и выборы в нынешнем виде — это практически назначение и есть. Везде побеждают только согласованные кандидаты. Даже выдвинуться возможно лишь пройдя "муниципальный фильтр", а это реально только при доброй воле "Единой России", считай администрации президента", — заявил Жириновский РИА "Новости".

По его словам, он сам ввел бы "аналог ярлыка на княжение". В таком случае президент сам бы назначал главу региона, определял срок его полномочий на сколько сочтет нужным — в течение пяти-десяти лет. Но при этом глава государства имел бы право в любой момент отправить назначенного главу региона в отставку. "Чтобы он (губернатор — прим.) не думал о том, как ему переизбираться, а думал о деле, спокойно работал", — сказал Владимир Жириновский.

Ярлыки на княжение выдавали правители Золотой Орды русским князьям. Такой князь считался главным среди других правителей русских земель. Такая практика была одним из методов поддержания власти ордынских ханов.

Владимир Жириновский также напомнил о своей давней идее — провести территориально-административную реформу. По его мнению, новые субъекты должны быть сформированы по географическом принципу: 30-40 равновеликих губерний с населением не менее трех-пяти миллионов человек.

А еще лидер ЛДПР предложил ввести единое название и для региональных парламентов: "…ведь у нас сейчас и заксобрания есть, и губернские думы, и хуралы, и курултаи, и госсоветы — кто во что горазд".

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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