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Эксперт о кандидате в канцлеры ФРГ: "Шольц - политик, лишённый эмоций"

Политика

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин охарактеризовал кандидата в канцлеры ФРГ Олафа Шольца.

Эксперт о кандидате в канцлеры ФРГ: "Шольц - политик, лишённый эмоций"

По его словам, Шольц является одним из соратников экс-канцлера Герхарда Шредера, однако нельзя сказать, что их взгляды полностью совпадают.

"Шольц — политик-технократ, лишённый эмоций. Недаром его называют в Германии "шольцомат". Это такой робот. В отличие от Шредера, который действительно считается таким холериком что ли в большей степени, Шольц в меньшей мере проявляет чувства", — отметил эксперт.

Он добавил, что их дружба с бывшим канцлером может сыграть положительную роль в российско-германских отношениях. По его мнению, диалог между государствами сильно не изменится. С социал-демократами Россия всегда интенсивно выстраивала контакты, однако Шольц позиционирует себя именно как трансатлантический политик, который намерен продолжать курс на особый режим отношений с США.

"Будет политика малых шагов, политика взаимовыгодного сотрудничества, но опять же в новых реалиях, в реалиях новой коалиции, на что тоже надо делать определённую поправку. Поэтому будем работать, но слишком больших надежд на Шольца я бы не возлагал", — сказал Камкин.

Эксперт считает, что США будут накладывать отпечаток на восточную политику Берлина. 

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