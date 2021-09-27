Эксперт о кандидате в канцлеры ФРГ: "Шольц - политик, лишённый эмоций"

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин охарактеризовал кандидата в канцлеры ФРГ Олафа Шольца.

По его словам, Шольц является одним из соратников экс-канцлера Герхарда Шредера, однако нельзя сказать, что их взгляды полностью совпадают.

"Шольц — политик-технократ, лишённый эмоций. Недаром его называют в Германии "шольцомат". Это такой робот. В отличие от Шредера, который действительно считается таким холериком что ли в большей степени, Шольц в меньшей мере проявляет чувства", — отметил эксперт.

Он добавил, что их дружба с бывшим канцлером может сыграть положительную роль в российско-германских отношениях. По его мнению, диалог между государствами сильно не изменится. С социал-демократами Россия всегда интенсивно выстраивала контакты, однако Шольц позиционирует себя именно как трансатлантический политик, который намерен продолжать курс на особый режим отношений с США.

"Будет политика малых шагов, политика взаимовыгодного сотрудничества, но опять же в новых реалиях, в реалиях новой коалиции, на что тоже надо делать определённую поправку. Поэтому будем работать, но слишком больших надежд на Шольца я бы не возлагал", — сказал Камкин.

Эксперт считает, что США будут накладывать отпечаток на восточную политику Берлина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.