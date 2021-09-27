Экс-глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в тайге

Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что таёжный экстремальный отдых президента России Владимира Путина в республике является испытанием силы духа и выносливости, а не лёгкой прогулкой.

В сентябре экс-глава Тувы сопровождал лидера страны и министра обороны Сергея Шойгу в походе по тайге.

Кара-оол отметил, что пребывание Путина в тайге трудно назвать отдыхом, поскольку таёжные походы являются серьёзным испытанием "даже для тех, кто родился и вырос" в тайге. Нужно иметь силу, выносливость и терпение, а также обладать знаниями и навыками выживания для таких походов, отметил экс-глава Тувы.

"Так что тувинские прогулки Владимира Владимировича — это совсем не променад по Сокольникам. Но, видимо, в душе президент настоящий таёжник и романтик", — рассказал Кара-оол в беседе с РИА Новости.

В апреле Шолбан Кара-Оола покинул пост руководителя региона по собственному желанию.

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