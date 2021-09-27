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Кандидат в канцлеры ФРГ: Будущее ЕС зависит от сотрудничества с РФ и Украиной

Политика

Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц ответил на вопрос журналистов о дальнейших отношениях государства с Россией и Украиной. Он подчеркнул, что нужно сохранять стабильный диалог с этими странами.

Кандидат в канцлеры ФРГ: Будущее ЕС зависит от сотрудничества с РФ и Украиной

По его словам, будущее Европы во многом зависит от взаимодействия между ЕС и его соседями, передаёт РИА Новости.

"Одним из самых важных пунктов для хорошего экономического сотрудничества является признание неприкосновенности границ", — сказал Олаф Шольц.

Добавим, что государственный деятель стал членом СДПГ в 1975 году. С 14 марта 2018 года он является вице-канцлером и главой Министерства финансов Германии.

Выборы в бундестаг проходили в воскресенье, 26 сентября. Сейчас руководители партий ведут переговоры для возможного образования коалиции. Победу в голосовании одержали социал-демократы. По предварительным данным, они сформируют самую крупную фракцию, состоящую из 206 депутатов.

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Германия развернется в сторону России?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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