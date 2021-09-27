Песков: "В Кремле внимательно смотрят за итогами выборов в Германии"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле отреагировали на итоги выборов в бундестаг, которые состоялись накануне, 26 сентября.

Государственный деятель подчеркнул, что российские власти внимательно наблюдают за ситуацией в Германии и надеются на сохранение качественного диалога между государствами. По его словам, выборы в бундестаг — это большое событие, которое невозможно пропустить, передаёт РИА Новости.

"Безусловно, мы рассчитываем на преемственность наших двусторонних отношений", — отметил Дмитрий Песков.

При этом он не стал рассказывать, как руководитель страны Владимир Путин отреагировал на ход выборов в Германии.

Добавим, что после выборов в бундестаг члены партийных организаций приступили к зондирующим переговорам для возможного формирования коалиции. Предполагается, что крупнейшая фракция будет у социал-демократов, которые победили на выборах. В составе партии числятся 206 депутатов.

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