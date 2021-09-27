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Немецкий политолог: Германия может потерять лидерство после ухода Меркель

Политика

По словам немецкого политолога Александра Рара, Германия может потерять лидерские позиции в Европе после ухода Ангелы Меркель с должности канцлера. Об этом он сообщил в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Немецкий политолог: Германия может потерять лидерство после ухода Меркель

Эксперт объяснил, с чем будет связано снижение влияния Германии. Он уверен, что будущий канцлер находится в слабой позиции.

"Он получил только 25% голосов, ему трудно будет создать свою собственную линию и позицию", — подчеркнул Александр Рар.

Политолог добавил, что новый канцлер вряд ли продолжит политику, начатую Ангелой Меркель. Кроме того, по его мнению, ситуация осложняется тем, что и во Франции вскоре ожидаются изменения во властной структуре.

"Может, придёт кто-то другой вместо Макрона, у него плохие рейтинги. Тогда Франция будет идти в сторону "правую", Германия — в сторону "лево-зелёную", — говорит эксперт.

Рар сомневается, что такой "германо-французский мотор" сможет положительно влиять на стабилизацию обстановки в Европе.

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Ангела Меркель "теряет" Германию
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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