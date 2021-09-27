Зеленский не стал раскрывать План по трансформации Украины

Члены правительства и Совета национальной безопасности (СНБО) заявили, что не знают о содержании Плана по трансформации Украины, хотя ранее глава государства Владимир Зеленский знакомил иностранных чиновников с этим документом во время рабочей поездки в США.

Как сообщают "Украинские новости", представители СМИ хотели узнать больше о проектах Зеленского, поэтому обратились с запросами в несколько государственных учреждений. Однако выяснилось, что копии Плана по трансформации нет в офисе украинского лидера, а с его содержанием не знакомы даже сотрудники аппарата.

"Запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях офиса президента Украины отсутствует", — отметили чиновники.

Такой же ответ предоставили в Министерстве экономики Украины.

Добавим, что Владимир Зеленский показывал американским дипломатам План по трансформации 1 сентября. По его словам, там отражены главные задачи, которые нужно реализовать с помощью иностранных инвесторов.

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