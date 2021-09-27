Канцлера Меркель после ухода с поста не возьмут на работу в вуз, где она училась

В Университете Лейпцига, где училась Ангела Меркель, заявили, что после ухода с должности канцлера её не собираются брать на работу.

Сотрудники напомнили, что Меркель до 1990 года являлась научным сотрудником в Лейпцигском университете. Её защита состоялась в 1986 году. Однако в образовательном учреждении сообщили, что в дальнейшем Ангела Меркель перестала заниматься исследованиями, поэтому её кандидатура не подходит в качестве преподавателя, пишет РИА Новости.

"С академической точки зрения со стороны Лейпцигского университета в настоящее время не рассматривается приём на работу госпожи доктора Меркель в контексте её научных знаний (физики)", — сказано в официальном сообщении вуза.

Добавим, что Меркель была студенткой физического факультета, её диплом получил высший балл. На одном из мероприятий в университете она познакомилась с первым мужем Ульрихом, а в 1977 году они обвенчались. Докторскую работу Меркель защищала в центральном институте физической химии при Академии наук ГДР.

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