В правительстве РФ не поддержали законопроект о запрете дистанционки

В правительстве РФ выступили против законопроекта депутата КПРФ Олега Лебедева, который с весны 2021 года предлагает запретить дистанционный формат обучения. Кабмин не поддержал идеи политика.

По словам Лебедева, нужно запретить реализацию программ с применением удалённых технологий. При этом речь идёт лишь о начальном общем и основном общем образовании. Член КПРФ убеждён, что в среднем звене уже можно использовать дистанционные способы обучения, однако только в том случае, если школьник принесёт письменное разрешение родителей, передаёт ТАСС.

В отзыве правительства сказано, что предлагаемый запрет нельзя установить, так как это влечёт "необоснованное ограничение" прав школьников на свободу выбора технологий.

Кроме того, если санитарно-эпидемиологическая обстановка по коронавирусу ухудшится, то дистанционные способы обучения вновь станут актуальными, поэтому их не стоит отменять, считают в правительстве РФ.

Также ученики, проживающие в труднодоступных и отдалённых местах, нередко пользуются возможностями удалённого получения образования, например, в период размытия дорог или непогоды.

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