EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Британии принимают экстренные меры, чтобы предупредить дефицит бензина
Отставки грозят чиновникам нескольких городов Крыма из-за дела Кабанова
Мигранты хотят в ЕС, вот пусть он на забор и раскошелится, решили Литва и Польша
В Усть-Куте пьяный водитель сбил пятерых подростков и винит в этом ямы на дороге
Президента Литвы в США назвали гомофобом
TikTok-блогер показала необычный способ экономии растительного масла
Южная Корея хочет сотрудничать с КНДР, но Северная не берёт трубку
Женщина погибла при пожаре в "красной зоне" российской больницы
ВОЗ решила возобновить расследование происхождения COVID-19

Депутат-трансгендер впервые в истории войдёт в парламент Германии

Политика

В немецкий парламент впервые будет избран трансгендер. Кандидатом в депутаты в парламент Германии от партии "Зелёные" стала женщина-трансгендер Тесса Гансерер из республики Бавария. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания "Баварское радио".

Согласно предварительным данным голосования на выборах, Тесса Гансерер заручилась поддержкой 23,6% избирателей. В телекомпании рассказали, что депутат в любом случае попадёт в парламент Германии, даже если не получит прямой мандат.

"Я очень рада, что буду способствовать продвижению моих тем в последующие четыре года также в немецком бундестаге", — приводит баварская телекомпания слова политика.

Отмечается, что Тесса Гансерер намерена бороться за права сексуальных меньшинств и выступать в защиту климата.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Парни не плачут":проблемы трансгендеров
Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Умер кинокритик Кирилл Разлогов
В Чечне установлен мировой рекорд по симпатиям и доверию избирателей
Безвкусный ремонт в квартире Валерии и Пригожина удивил дизайнеров
В правительстве РФ не поддержали законопроект о запрете дистанционки
Депутат-трансгендер впервые в истории войдёт в парламент Германии
В Британии принимают экстренные меры, чтобы предупредить дефицит бензина
Отставки грозят чиновникам нескольких городов Крыма из-за дела Кабанова
Мигранты хотят в ЕС, вот пусть он на забор и раскошелится, решили Литва и Польша
Талибы* запретили мужчинам сбривать бороды и ходить в барбершопы
В Усть-Куте пьяный водитель сбил пятерых подростков и винит в этом ямы на дороге
Популярное
Здоровье
Врач рассказал, на кого "нацелилась" четвёртая волна COVID-19

Специалисты назвали более уязвимую группу в новую волну пандемии

Врач рассказал, на кого "нацелилась" четвёртая волна COVID-19
Талибы*: Таджикистан вмешивается в дела Афганистана
Политика. Новости и аналитика
Талибы*: Таджикистан вмешивается в дела Афганистана
Политика. Новости и аналитика
Песков назвал причину, почему Зеленский не хочет встречаться с Путиным
Здоровье
Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес
Вячеслав Шпаковский Вооружён и очень опасен: беспилотник-стрелок заменяет стрелка-человека Вячеслав Шпаковский Ирина Шлионская Энергетические причины нездоровья: что означает ваша боль? Ирина Шлионская Игорь Буккер Учитесь спать, словно вы Наполеон или Эйнштейн Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Путин удивил Шойгу размером палатки и показал "камин"
Политика. Новости и аналитика
Политический эксперт из Киева: Запад "откровенно кинул" Украину
Катастрофа: Захарова поделилась впечатлениями от поездки в Нью-Йорк
Мир. Новости мира
Катастрофа: Захарова поделилась впечатлениями от поездки в Нью-Йорк
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников