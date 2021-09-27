Депутат-трансгендер впервые в истории войдёт в парламент Германии

В немецкий парламент впервые будет избран трансгендер. Кандидатом в депутаты в парламент Германии от партии "Зелёные" стала женщина-трансгендер Тесса Гансерер из республики Бавария. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания "Баварское радио".

Согласно предварительным данным голосования на выборах, Тесса Гансерер заручилась поддержкой 23,6% избирателей. В телекомпании рассказали, что депутат в любом случае попадёт в парламент Германии, даже если не получит прямой мандат.

"Я очень рада, что буду способствовать продвижению моих тем в последующие четыре года также в немецком бундестаге", — приводит баварская телекомпания слова политика.

Отмечается, что Тесса Гансерер намерена бороться за права сексуальных меньшинств и выступать в защиту климата.

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