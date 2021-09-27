Талибы* запретили мужчинам сбривать бороды и ходить в барбершопы

Представители "Талибана"* ввели новый запрет на территории государства. Правда, теперь не для женщин, а для мужского населения. Афганцам больше нельзя брить бороды и посещать барбершопы.

По словам руководителей радикального движения, в нормах исламской религии запрещается сбривать растительность на лице, передаёт издание Ettelaat. Ограничительные меры начали действовать в конце прошлой недели в южной провинции Гильменд, однако через некоторое время они распространятся на весь Афганистан.

В управлении информации и культуры провинции объявили, что в Гильменде и юго-восточном Кандагаре также введены запреты на исполнение музыкальных композиций.

Все эти законы приняли во время специального заседания Министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Этот государственный орган появился недавно вместо ведомства по делам женщин, ликвидированного после прихода талибов* к власти.

* Террористическая организация, запрещённая на территории РФ.

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