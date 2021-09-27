"Мрачновато шутите": Путин прервал перепалку между Жириновским и Мироновым

Президент России провёл онлайн-конференцию с лидерами партий, которые прошли в Госдуму на выборах. Когда Владимира Путина полностью подключили, он застал часть жаркой дискуссии между Владимиром Жириновским и Сергеем Мироновым. О чём спорили представители партий ЛДПР и "Справедливой России — За правду" не сообщается.

Жириновский обвинил справедливоросов в том, что "им нечего сказать". Однако Миронов в долгу не остался и ответил поговоркой: "хорошо смеётся тот, кто смеётся последний". Владимир Вольфович, в свою очередь, пикировал: "Последний перед арестом...".

Владимир Путин прервал дискуссию обращением к Жириновскому.

"Вы как-то мрачновато шутите, хотя сегодня день такой в принципе хороший", — констатировал лидер РФ.

Кадры "перепалки" опубликовал в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов.

У Жириновского и Миронова "разногласия" начались ещё в прошлом году. Тогда оппоненты поспорили о том, кто пройдёт в Госдуму. Лидер ЛДПР заявил своему визави, что справедливоросы не "потянут" выборы.

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