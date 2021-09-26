Российский политолог ответил на угрозы Украины "захватить" Крым

О постоянных угрозах украинской стороны "вернуть" полуостров высказался председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо. По его словам, озвученные Незалежной планы "абсурдны". Украине воевать с Россией некем и не на что.

Мезюхо раскритиковал заявление бывшего депутата Верховной рады Украины Борислава Березы. Ранее он озвучил план по возвращению территорий Крыма и Домбаса Незалежной.

"Он должен понимать абсурдность своего заявления. Прежде чем говорить об увеличении мощности украинской армии для войны с Россией за Крым, ему бы порассуждать о проблемах в ВС Украины. Как армия, где, по сообщениям украинских же СМИ, созданы спецроты для алкоголиков", — цитирует Мезюхо РИА Новости.

По словам председателя крымской региональной общественной организации, в армии Украины процветает "дичайшая коррупция" и неуставные отношения. Что сводит шансы Незалежной в борьбе за Крым к нулю.

Березя заявил, что Украина рассчитывает на помощь США и Европы в "возвращении" полуострова. Однако в Штатах озвучили, что в случае войны, американская сторона может предоставить технику, но не солдат.

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