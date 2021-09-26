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Милонов заявил, что аборты за счёт государства незаконны

Политика

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, прерывание беременности за счёт средств ОМС — это нецелевые растраты бюджетных средств. Как отметил парламентарий, государство не должно оплачивать "причинение вреда здоровью".

Милонов заявил, что аборты за счёт государства незаконны

"Система ОМС — это та система, которая позволяет финансировать за счёт фонда ОМС лечение человека. Беременность не является болезнью, поэтому финансировать причинение вреда здоровью через систему ОМС невозможно", — рассказал депутат URA. RU.

По словам Милонова, необходимо исключить аборты из списка "услуг" по полису обязательного медицинского страхования. Также депутат считает, что нужно взять под жёсткий контроль частные клиники, которые занимаются прерыванием беременности. А также увеличить срок для принятия решения об аборте. Сейчас искусственное прекращение беременности производят до 22 недель.

Ранее Виталий Милонов сравнил сексуальное просвещение с изнасилованием. По словам депутата, все, кто говорит на тему половых отношений должны сидеть в тюрьме. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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