Депутат Рады: Украина рискует "не дожить" до следующей зимы

По словам депутата фракции Верховной Рады от партии "Слуга народа" Людмилы Буймистер, Украина может "не дожить" до следующей зимы из-за плохой подготовки к отопительному сезону. Об этом она заявила на телеканале "Наш".

Депутат неоднократно обвиняла украинских политиков в том, что они не организовали полноценную подготовку к холодному времени года. В то же время представители корпорации "Оператор ГТС Украины" утверждают: к отопительному сезону страна готова на 98,2%.

Людмила Буймистер убеждена, что энергетическая отрасль страны уже второй год подряд находится в неподобающем состоянии из-за отсутствия профессионального менеджмента и управления.

Единственный плюс она видит в том, что власти ограничили тарифы на газ и электроэнергию. По её мнению, благодаря этому люди "чуть легче переживут" зиму. Вместе с тем она подчеркнула, что на Украине происходит "абсолютный упадок" технического состояния всех сетей.

"Как следствие этого всего, до следующего отопительного сезона мы просто не доживём", — отметила Буймистер.

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