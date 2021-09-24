Лавров: "Миллионы людей умирают от голода, нужно решать проблему"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что в век развития современных технологий нужно устранять проблему голода по всему миру.

Глава МИД обратился к саммиту ООН по продовольственным системам с сообщением о том, что Россия готова включаться в работу по борьбе с нехваткой пищи в разных государствах, передаёт РИА Новости.

"Российская Федерация последовательно выступает за решение проблемы голода и ликвидацию всех форм неполноценного питания. Считаем недопустимым, что на фоне взрывного развития науки и технологий миллионы людей в мире продолжают страдать и умирать от голода и болезней", — подчеркнул Сергей Лавров.

По его словам, непростую обстановку во многих городах и малых населённых пунктах усложняют участившиеся стихийные бедствия, конфликты, пандемия коронавирусной инфекции и ограничительные меры в сфере торговли.

Он уточнил, что Россия будет и дальше продолжать реализовывать совместные со Всемирной продовольственной программой проекты по обеспечению школьного питания на сумму более 120 миллионов долларов.

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