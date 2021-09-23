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Экономист объяснил отказ правительства индексировать пенсии

Политика

Экономист, директор института нового общества Василий Колташов заявил, что отказ правительства от рассмотрения предложенного ЛДПР законопроекта об индексации пенсий для работающих пенсионеров является нежеланием власти делиться монополией "на хорошие дела".

Экономист объяснил отказ правительства индексировать пенсии

На фоне падения рейтинга "Единой России" власть пытается привлекать избирателей продвижением "хороших законопроектов", сказал Колташов.

Он отметил, что власти не выгодно принимать хорошие законы, исходящие от системной оппозиции.

По словам экономиста, сейчас Госдума заполнена предвыборными законопроектами, в которых много заботы о людях, однако никто не будет рассматривать такие инициативы.

"Единая Россия" одержала победу с большим трудом. И власти понимают, что главная монополия сейчас — это не монополия на власть, а монополия на добрые дела", — сообщил Колташов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Поэтому для партии власти не выгодно принимать правильные и хорошие законы, исходящие от других партий, добавил эксперт.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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