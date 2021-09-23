Захарова прокомментировала версию о "российском следе" в деле Шефира

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киеву следует вспомнить провокацию с журналистом Аркадием Бабченко, прежде чем говорить о "российском следе" в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Украина опять где-то обнаружила "руку Кремля", отметила Захарова и призвала вспомнить, чем "закончилась история с Бабченко и с Климкиным".

"Украинская делегация устами Климкина дезинформировала международное сообщество и Совет Безопасности, выдав постановку, грязную провокацию, за преступление, к которому имеет причастность Москва", — сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

По словам представителя МИД, Киеву нужно почаще вспоминать о провокациях, в которых она сама принимала участие, прежде чем обвинять Россию.

С 2017 году гражданин России Бабченко вёл авторскую программу на украинском телеканале ATR. В 2018 году власти Украины и СМИ распространили ложную информацию, что Бабченко был застрелен в подъезде около своей квартиры. Но на следующий день журналист появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины, которая объяснила, что "убийство" было частью спецоперации, организованной для того, чтобы предотвратить якобы готовящееся покушение на Бабченко. Позже в Киеве правоохранители задержали бизнесмена, который был назван предполагаемым организатором покушения. В 2019 году Бабченко уехал из Украины по политическим причинам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.