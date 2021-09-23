Минтруд: кабмин посчитал непроработанным проект ЛДПР об индексации пенсий

Кабинет министров не одобрил законопроект ЛДПР об индексации пенсий, потому что посчитал его недостаточно проработанным, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

В Министерстве труда и соцзащиты уточнили, что отзыв не касается самой идеи индексации пенсии работающим пенсионерам.

Авторами законопроекта являются депутаты ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Они предложили возвращать индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам. Правительство не поддержало инициативу, отметив, что индексация потребует выделения дополнительных средств из бюджета, а депутаты в приложении к документу не указали, из каких источников и в каком порядке будут выделяться эти деньги.

В Минтруде пояснили, что законопроект был отклонен из-за его непроработанности. Однако правительственный отзыв на данный законопроект ЛДПР не касается самой идеи индексации пенсии работающим пенсионерам.

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