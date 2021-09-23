EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Полтаве появились билборды с призывом идти "на Москву"
В Тюмени охранник задержал студента, который принёс страйкбольное оружие
Песков: Путин встретится с Зеленским, когда станет ясна повестка переговоров
Школьника за опасную шутку в день стрельбы в Перми разыскивает СК
"Жалкие презренные стукачи": глава ЦИК намекнула на Навального и его окружение?
Моргенштерн ответил на обвинения Мизулиной после стрельбы в Перми
Вертолёт санавиации экстренно приземлился на гараж в Ижевске
Рост числа погибших и пострадавших от конфликта в Донбассе зафиксирован ООН
Елена Малышева рассказала о "суперсиле" переболевших COVID-19

Новые случаи заражения COVID-19 выявили в Кремле

Политика » Власть » Кремль

Новые единичные случаи заражения коронавирусной инфекцией продолжают выявлять в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Новые случаи заражения COVID-19 выявили в Кремле

"Продолжаются какие-то единичные случаи заболевания, и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях", цитирует заявление Пескова ТАСС.

Ранее Владимир Путин был вынужден уйти на самоизоляцию в связи с регистрацией случаев COVID-19 в своём окружении. По словам президента РФ, заболевших выявили среди сотрудников протокола, службы безопасности и пресс-службы.

Как заявил 23 сентября Дмитрий Песков, самоизоляция Владимира Путина не отразилась на его рабочей активности.

"Это относительная самоизоляция, это минимизация личных контактов. Дополнительные меры предосторожности не помешают, тем более это никоим образом не ведёт к снижению активности работы президента и к содержанию его работы", — сказал пресс-секретарь.

Дмитрий Песков отметил рост числа заразившихся COVID-19 в стране. Вместе с тем он заявил, что возможность нового локдауна в администрации президента РФ не обсуждают.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чем бесполезно лечить коронавирус
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
В Полтаве появились билборды с призывом идти "на Москву"
В Тюмени охранник задержал студента, который принёс страйкбольное оружие
Песков: Путин встретится с Зеленским, когда станет ясна повестка переговоров
Школьника за опасную шутку в день стрельбы в Перми разыскивает СК
Новые случаи заражения COVID-19 выявили в Кремле
"Жалкие презренные стукачи": глава ЦИК намекнула на Навального и его окружение?
Военный политолог: открыто воевать с Россией англосаксы заставят своих союзников
Моргенштерн ответил на обвинения Мизулиной после стрельбы в Перми
Вертолёт санавиации экстренно приземлился на гараж в Ижевске
Рост числа погибших и пострадавших от конфликта в Донбассе зафиксирован ООН
Популярное
Российский шоу-бизнес
Округлившуюся Порошину заподозрили в шестой беременности

Мария Порошина разместила фотографию, глядя на которую подписчики решили, что актриса скоро снова станет мамой.

Округлившуюся Порошину заподозрили в шестой беременности
Прозападная позиция Узбекистана несёт России серьёзную угрозу
Новости Узбекистана
Прозападная позиция Узбекистана несёт России серьёзную угрозу
Общество
Какие ошибки допустил "железный препод" ПГНИУ, экс-подполковник угрозыска
Политика. Новости и аналитика
Хазарейцы готовы оказать талибам* вооружённое сопротивление
Ирина Шлионская Источником утренней бодрости может стать не только кофе Ирина Шлионская Ирина Гусакова Крах Evergrande: поучительная история китайского миллиардера Ирина Гусакова Василий Амирджанов Реакция Вассермана защитит Рогозина от Илона Маска Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Политика. Новости и аналитика
В США недовольны "прощальным подарком Путина" для Меркель
О возможных причинах исчезновения Ан-26 рассказал военный лётчик
Наука и техника
О возможных причинах исчезновения Ан-26 рассказал военный лётчик
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников