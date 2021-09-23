Новые случаи заражения COVID-19 выявили в Кремле

Новые единичные случаи заражения коронавирусной инфекцией продолжают выявлять в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжаются какие-то единичные случаи заболевания, и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях", цитирует заявление Пескова ТАСС.

Ранее Владимир Путин был вынужден уйти на самоизоляцию в связи с регистрацией случаев COVID-19 в своём окружении. По словам президента РФ, заболевших выявили среди сотрудников протокола, службы безопасности и пресс-службы.

Как заявил 23 сентября Дмитрий Песков, самоизоляция Владимира Путина не отразилась на его рабочей активности.

"Это относительная самоизоляция, это минимизация личных контактов. Дополнительные меры предосторожности не помешают, тем более это никоим образом не ведёт к снижению активности работы президента и к содержанию его работы", — сказал пресс-секретарь.

Дмитрий Песков отметил рост числа заразившихся COVID-19 в стране. Вместе с тем он заявил, что возможность нового локдауна в администрации президента РФ не обсуждают.

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