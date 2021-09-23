Более 150 тысяч россиян, проживающих в ДНР, поучаствовали в голосовании

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что более 150 тысяч граждан Российской Федерации смогли поучаствовать в голосовании на выборах в Госдуму на территории ДНР.

Он отметил, что организовать голосование в Республике было непросто. По его словам, приходилось преодолевать различные трудности.

"То, что для любого нашего соотечественника, проживающего в РФ, не представляло особого труда, проголосовать в шаговой доступности от каждого из россиян, проживающих в Республиках, потребовало немало усилий и времени. Дистанционное голосование было необходимо предварить получением СНИЛС и регистрации на портале Госуслуг", — подчеркнул руководитель ДНР.

Пушилин добавил, что поездка на избирательный участок в Ростовской области занимала у россиян до 6 часов.

"Горячее стремление быть причастными к судьбе родины помогло преодолеть все преграды. В результате в голосовании приняли участие свыше 150 тысяч граждан РФ, проживающих в ДНР", — сказал он.

Глава ДНР поблагодарил россиян в своём Telegram-канале за упорство и неравнодушее.

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