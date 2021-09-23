Премьер Великобритании хотел стать "Бореем Джонсоном" в честь бога ветра

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что думал над сменой имени. Он планировал стать Бореем в честь древнегреческого бога северного ветра.

Кроме того, по его словам, новое имя позволило бы ему поддержать возобновляемые источники энергии по всему миру. Борис Джонсон подчеркнул, что благодаря ветряным турбинам в Северном море между Голландией и Британией созданы огромные леса, передаёт ТАСС.

"Мы производим столько энергии с помощью ветра, что я даже думал изменить своё имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном", — заявил премьер-министр, выступая перед политиками.

Отметим, что вся речь Джонсона была построена в шуточном стиле. Говоря об экологических проблемах, он задействовал в качестве примеров персонажей из "Маппет-шоу" — лягушонка Кермита и мисс Пигги.

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