Лавров высказался о вступлении России в НАТО: "Не испытывайте удачу"

На 76-ой Генеральной Ассамблее ООН Сергей Лавров встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время протокольной фотосъёмки глава Министерства иностранных дел обратился к присутствующим журналистам.

"Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО", — сказал Лавров представителям СМИ.

Остальная часть беседы министра иностранных дел с генсеком ООН прошла в кабинете без присутствия прессы.

Ранее на сессии выступил лидер Украины Владимир Зеленский. Президент "прошёлся" по ООН, раскритиковав её работу. Зеленский нелестно отозвался об организации и назвал её "вялым, ненужным дедом". А также глава Незалежной выразил надежду, что вместе с другими странами украинская сторона сможет "реанимировать" ООН. А также выразил "досаду", что ООН так и не поддержала Украину на форуме "Крымская платформа".

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