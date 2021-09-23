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Эксперт: слова Эрдогана о Крыме - политика, но рулит-то экономика

Политика

Президент Турции, выступая в ООН, заявил, что считает Крым украинским и потому Анкара не признаёт итоги прошедших на полуострове выборов.

Эксперт: слова Эрдогана о Крыме - политика, но рулит-то экономика

Комментируя это высказывание Эрдогана, Мария Захарова сказала, что "подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания".

Что это значит?

Об этом Pravda. Ru рассказал Юрий Зинин, эксперт Центра ближневосточных исследований.

По его словам, каждая страна имеет право выражать своё мнение по любому вопросу международной повестки:

— Наша страна выражает своё мнение. Турция — своё. Есть политика, есть большие экономические интересы. Совмещение того и другого я считаю совершенно нормальным.

Различие, политические противоречия часто бывают между странами. Но в силу нашей общей близости, общей границы, связей и выстроенных контактов, нам приходится искать баланс. Совмещать что-то, договариваться.

Мы же не можем из-за различий политических разрывать и осложнять себе экономическую политику — экономические интересы задвигать, которые очень важны и серьезны для нас.

Так же как Турция пытается это делать: с одной стороны, является членом НАТО, с другой — покупает наши системы ПВО. И так далее.

Кроме того, надо учитывать исторические корни Турции. История Крыма, крымские татары — это тоже исторический аспект, и он давит на Турцию неосманскими воспоминаниями и амбициями.

Это одна из причин того, что Эрдоган сказал то, что сказал.

Отношения властей никак не изменятся 

— Эрдоган же планировал приехать в Россию о чём-то договариваться. Состоится ли этот визит?

— Контакты на самом высоком уровне, как видите, у нас очень активные. Несмотря на разные политические трудности и противоречия. Это началось не сегодня и даже не вчера.

Я думаю, этот процесс продолжится. Тут две большие страны с богатейшей многовековой историей взаимоотношений. Это все нельзя сбрасывать со счетов. Вот и приходится маневрировать все время. Поэтому отношения на высоком уровне будут продолжаться.

 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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