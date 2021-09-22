Песков ответил на слова Байдена о сексуальных меньшинствах в Чечне

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил некорректности слов президента США Джо Байдена, который призвал защищать права ЛГБТ во всём мире, "от Чечни до Камеруна".

Песков отметил, что Камерун — то отдельная страна, а Чеченская Республика — один из регионов России, поэтому эти географические локации некорректно сопоставлять.

Пресс-секретарь президента РФ назвал такое перечисление некорректным с точки зрения политической географии.

Ранее Генеральной Ассамблее ООН Джо Байден призвал защищать права сексуальных меньшинств во всех странах мира, "от Чечни до Камеруна". После этого заявления глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил американского лидера в республику, чтобы тот убедился, что там "нет петухов".

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