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Артемий Лебедев: либералы презирают избирателей ЕР - непонятно, почему

Политика

К объяснению причин победы "Единой России" на выборах в Госдуму подключился дизайнер Артемий Лебедев. На своем Youtube-канале, он назвал несколько причин успеха единороссов.

Артемий Лебедев: либералы презирают избирателей ЕР - непонятно, почему

По мнению Лебедева, после объявления результатов выборов, согласно которым ЕР набрала почти 50 процентов голосов (по партсписку), "многие ребята сейчас начнут бегать и рассказывать про фальсификацию, как все ужасно, что власть все украла".

Однако, считает он, выборы в России "одни из самых честных, простых и прозрачных".

Одной из причин успеха "Единой России" Лебедев назвал то, что у этой партии самый дисциплинированный электорат. "Их почему-то либералы называют пренебрежительным словом бюджетники. Так, будто это какая-то биомасса, у которой нет своих мозгов. Либералы также считают, что если "Едро" голосуют сами за себя — это очень плохо, а надо голосовать за либералов. Совершенно непонятно, почему они так считают", — отметил он.

Он напомнил также, что половина депутатов Госдумы избирается в одномандатных округах. И в подавляющем большинстве из них победу одержали кандидаты от "Единой России". По мнению Лебедева, "огромное количество людей, которые примкнули к "Единой России", собрали огромное количество мандатов просто потому, что "Единая Россия" — это партия власти, партия людей, которые так или иначе находятся на руководящих должностях, чья эффективность и популярность определяется конкретным голосованием ногами".

При этом он отметил, что в этот раз единороссы получили на 20 мандатов меньше, чем в Госдуме предыдущего созыва. Точнее сказать, на 19 — в Госдуме VII созыва было 343 депутата-единоросса, в Госдуме VIII созыва 324. В новом созыве Госдумы 198 депутатов-единороссов были избраны в одномандатных округах.

На втором месте КПРФ — 57 мандатов (74 по партсписку, девять одномандатников). На третьем "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 27 мандатов (19 и восемь). Далее следует ЛДПР — 21 мандат (19 и два). Пятипроцентный барьер также преодолела партия "Новые люди", которая получила 13 мандатов (все по партсписку).

Кроме того, в одномандатных округах были избраны по одному кандидату от Партии роста, "Гражданской платформы" и "Родины". В одномандатных округах также одержали победы пять кандидатов-самовыдвиженцев.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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