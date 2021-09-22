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В МИД призвали Польшу "охладиться" в своей оценке о влиянии РФ на цену газа

Политика

В министерстве иностранных дел России ответили Польше на её заявление о влиянии строительства трубопровода "Северный поток-2" на скачок цен на газ.

В МИД призвали Польшу "охладиться" в своей оценке о влиянии РФ на цену газа

В МИД России посоветовали Польше прекратить связывать рост цен на газ в Европе со строительством газопровода "Северный поток-2", назвав это бессмыслицей.

"Хочу напомнить, что строительство трубопровода началось, когда цены на газ были совсем не на таком уровне, как сегодня. А сейчас, когда цены взлетели, появился "новый фактор", оказывается, движущий — "Северный поток-2". Ну нонсенс, конечно. Когда цены на газ были низкими, то не было никаких фобий, что Россия взвинчивает цены", — рассказал РИА Новости источник в МИД РФ.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2"повлияло на скачок цен на газ. Более того, премьер сообщил, что не поддерживает данный проект, так как он противоречит интересам его страны.

"Польские друзья должны немножко охладиться", — говорится в сообщении.

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"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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