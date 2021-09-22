Хазарейцы готовы оказать талибам* вооружённое сопротивление

Одна из основных этнических групп Афганистана, хазарейцы, выразила готовность вступить в вооружённое сопротивление против участников "Талибана"*. Об этом объявил экс вице-президент Афганистана, лидер общины хазарейцев Мохаммад Карим Халили.

Как сообщил лидер общины, хазарейцы могут присоединится к силам сопротивления в случае, если талибы* не выполнят обещание по формированию инклюзивного правительства.

"На сегодняшний день мы увидели их временный кабинет министров, который никак не является инклюзивным. Продолжение этого процесса неприемлемо для других политических сил и этнических групп", — отметил Мохаммад Карим Халили в беседе с ТАСС.

По словам экс вице-президента Афганистана, нынешняя ситуация не оставит равнодушными других представителей этнических групп страны: узбеков, таджиков, которые могут, наряду с хазарейцами, также присоединиться к надвигающейся гражданской войне.

Мохаммад Карим Халили всё же надеется на международное сообщество, которое может повлиять на талибов* и убедить их создать инклюзивное правительство в Афганистане.

"Мы по-прежнему прилагаем усилия и надеемся, что под международным давлением талибы будут готовы создать инклюзивное правительство, а также воздержаться от тирании и не будут навязывать свою волю всему населению Афганистана и страна не окунется в пучину гражданской войны, как в 90-е", — отметил Мохаммад Карим Халили.

* запрещённая в России террористическая организация

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