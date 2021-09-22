Развивайтесь там: Бизнесменам Украины выделят 4 млн евро

Европейская комиссия намерена "выдать" Незалежной 4 миллиона евро на развитие малого и среднего бизнеса. В том числе, на "улучшение и расширение экосистемы" в сфере предпринимательства. Однако согласно документу, поддержку направят на улучшение предприятий:

цифровизацию

«экологическую» трансформацию

внедрение технологических инноваций

Речь идёт о небольших фирмах, которые имеют потенциал развития, передаёт RT.

Ранее Еврокомиссия планировала направить больше двух миллионов евро на энергоаудит украинских жилых и административных зданий. Тогда в ЕК объяснили, что это необходимо для выявления неэффективного использования ресурсов. Впрочем, в этом же проекте было заявлено и о подготовке специалистов, которые бы этот аудит проводили.

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