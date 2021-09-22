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В США недовольны "прощальным подарком Путина" для Меркель

Политика

Американские журналисты назвали высокие цены на газ "прощальным подарком Путина для Меркель". Всё дело в поддержке канцлера и сотрудничестве с Россией при строительстве "Северного потоках-2". Ангела Меркель "выказала слабость", которую ценит Москва.

В США недовольны "прощальным подарком Путина" для Меркель

"Прошлись" американские журналисты и по Джо Байдену.

По мнению публициста Тома Рогана, Вашингтон "обмяк" из-за непоследовательности действий в отношении голубого топлива. В частности, что Москва проучила лидера США за "политику энергетического шантажа", передаёт "Лента.ру".

Ранее Меркель высказывалась о сотрудничестве с Россией по "Северному потоку-2". Канцлер уточнила, что главной целью ЕС остаётся транзит топлива через Незалежную в Европу.

Цены на газ в последние недели бьют рекордные отметки и по прогнозам специалистов, до предела и стабилизации ещё далеко. Тем временем депутаты Верховной Рады обвинили Зеленского в том, что Украина из-за отказа сотрудничать с Россией переплатит миллиарды долларов за голубое топливо.

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"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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