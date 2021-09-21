Путин заявил о восстановлении экономики РФ до докризисного уровня

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика восстановилась, несмотря на сложную ситуацию на мировых рынках.

По словам лидера страны, если ещё недавно говорилось, что экономика "в целом восстановилась", то теперь уже можно с уверенностью сказать о её восстановлении.

За семь месяцев 2021 года ВВП России достиг докризисного уровня. Стране удалось преодолеть экономический спад, который произошёл из-за пандемии коронавируса.

Путин отметил, что в июле удалось достигнуть ранее поставленного ориентира и обеспечить занятость на уровне 2019 года. Летом численность занятого населения составила 72 миллиона человек. Однако до сих пор в стране много безработной молодёжи, добавил глава государства.