Папа Римский контактировал с заболевшими COVID-19 в Словакии

Несколько дней назад Папа Римский вернулся из поездки в Словакию, где контактировал со священнослужителями, заразившимися COVID-19.

Коронавирус диагностировали у предстоятеля Греко-католической церкви Словакии, епископа Прешовского Яна Бабьяка. По предварительным данным, он мог подхватить инфекцию во время встречи с понтификом в минувший вторник, 14 сентября, когда Папа Римский Франциск посетил Прешов в восточной части страны.

Бабьяк заявил о положительном результате тестирования на коронавирусную инфекцию 18 сентября. Сейчас он вынужден соблюдать домашнюю самоизоляцию.

По словам врачей, священнослужитель болеет в лёгкой форме, передают "Телевизионные новости".

В Словакии ещё не готовы предоставить полную информацию о количестве заражённых епископов и священников, встречавшихся с Папой Римским. Известно лишь, что распространение COVID-19 началась в окружении понтифика.

Отметим, Папа Римский Франциск был в Словакии с 12 по 15 сентября. Пока не уточняется, как он себя чувствует после поездки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.