Президенту Бразилии приходится обедать на улице из-за прививки от COVID-19

Президенту Бразилии Жаиру Болсонару, который прибыл в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН, пришлось обедать на улице. Его не пустили в ресторан из-за отсутствия прививки против коронавируса.

Сотрудники ресторана традиционной бразильской кухни огородили участок тротуара чёрными занавесками и установили в этой зоне стол для делегации президента. Руководитель заведения объяснил Болсонару, что действующие санитарно-эпидемиологические правила не позволяют впускать в здание людей, которые не прошли вакцинацию, передаёт Globo.

"Он счёл важным разместиться снаружи, поскольку внутри мы не могли бы его принять — это нарушило бы закон Нью-Йорка", — отметил управляющий ресторана Франсиску Каппы.

Также известно, что президент заказал себе говяжью вырезку из благородных частей туши коровы.

Добавим, ранее главу Бразилии уже замечали на одной из улиц Нью-Йорка с пиццей в руках.

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