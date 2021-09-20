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Более 25 тысяч бюллетеней признали недействительными на выборах в РФ

Политика » Выборы

Случаи признания избирательных бюллетеней недействительными зафиксированы в ходе выборов в 35 субъектах РФ. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Более 25 тысяч бюллетеней признали недействительными на выборах в РФ

"В этих 35 регионах из 85 на 107 из почти 100 тыс. избирательных участков недействительными признаны 25 830 избирательных бюллетеней", — цитирует ТАСС заявление главы ЦИК.

По мнению Эллы Памфиловой, это "мизерный, ничтожный результат" в масштабах страны.

Председатель Центризбиркома сообщила об отмене результатов голосования на трёх избирательных участках — в Калмыкии, Крыму и Санкт-Петербурге. Как рассказала Элла Памфилова, там были допущены многочисленные нарушения процедуры голосования.

Глава ЦИК сообщила также о наличии оснований для отмены выборов ещё на нескольких петербургских участках.

"6-7 участков, которые, на наш взгляд предварительный, имеют основания для того, чтобы там выборы отменить", — уточнила Элла Памфилова, отметив, что в связи с произошедшим как минимум на одном участке возможно возбуждение уголовного дела.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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