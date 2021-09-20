МИД РФ прокомментировало выход Украины из Минских соглашений

В министерстве иностранных дел России оценили заявление Киева о снятии с себя обязательств, утвержденных Минскими соглашениями.

«Возможный выход Украины из Минских соглашений – путь в никуда», - сказано в сообщении.

Ранее в офисе президента Украины заявили о том, что США помогли Украине «сойти с крючка» Минских соглашений, так как данный вопрос не был упомянут в декларации о партнёрстве, заключённой между Белым домом и Киевом.

"Этого "крючка" больше не существует на самом деле. Украины и Зеленского больше нет на крючке… Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка минских соглашений", — заявил советник президента Украины Алексей Арестович.

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