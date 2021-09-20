Замглавы МИД РФ: "Ждём от Талибана* выполнения обещаний, не всё идёт гладко"

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что в Москве ожидают от представителей движения "Талибан"* выполнения всех обещаний по стабилизации обстановки в Афганистане.

На открытии конференции "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия" Руденко заявил об опасности экстремистских и террористических организаций, которые могут проникнуть на территорию России и в страны Центральной Азии.

По его словам, с приходом к власти талибов* риски значительно выросли. Он также отметил, что в переговорах с Афганистаном не всё проходит гладко.

"Тем не менее мы рассчитываем, что удастся совместными усилиями добиться стабилизации в этой стране", — приводит комментарий Андрея Руденко ТАСС.

Он добавил, что лишь после улучшения ситуации в Кабуле и выполнения заявленных обещаний российская сторона сможет полноценно работать с представителями новой власти в Афганистане.

* Террористическая организация, запрещённая на территории РФ.

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