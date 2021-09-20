Талибы* приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях

Женщинам, которые работают в системе городского хозяйства Кабула на "мужских" постах, талибы* приказали сидеть дома и не выходить в офисы. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя города Молави Хамдулла Номани.

Он рассказал, что сегодня 2,9 тысячи жителей обслуживают хозяйственную сферу. Из них 27% — это женщины, трудящиеся в районных администрациях, в строительных или инженерных отраслях. На службу разрешили вернуться лишь тем сотрудницам, которых по каким-либо причинам не могут заменить мужчины. Кроме того, при своих должностях остались женщины, изначально выполняющие свойственную им работу, передаёт телеканал AL Arabiya.

"Например, речь идёт о работницах в женских городских туалетах — там, куда мужчинам нельзя", — подчеркнул Номани.

Тем не менее, по его словам, в Афганистане есть женщины, которых никогда бы не смогли заменить мужчины. Среди них государственные служащие и электроэнергетики.

"Все остальные женщины должны оставаться дома, пока ситуация не нормализуется, им будут выплачивать зарплату", — добавил мэр.

* Террористическая организация, запрещённая на территории РФ.

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