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Медведев не приехал в штаб "Единой России" после выборов

Политика

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не приехал после завершения выборов в штаб общественной поддержки партии. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что председатель партии заболел.

Медведев не приехал в штаб "Единой России" после выборов

"Только что разговаривал с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он приболел, у него сильный кашель, он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности", - сказал Турчак.

Он сообщил, что Дмитрий Медведев передал благодарность каждому, кто внес вклад в общий результат партии. Также Андрей Турчак заявил о чистой и честной победе "Единой России" на выборах.

После обработки  20,06% протоколов с избирательных участков "Единая Россия" набирает 42,92% голосов. 

На втором месте КПРФ с 23,04% голосов. Далее следуют ЛДПР (8,77%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,14%) и "Новые люди" (6,87%).

Речь идет о выборах по партийным спискам. Половина состава Госдумы - 225 депутатов - избираются в одномандатных округах. И здесь, судя по всему, кандидаты от "Единой России" получат большинство мандатов. Так что партия, скорее всего, сохранит большинство в новом созыве Госдумы. И судя по всему, сумеет сохранить и конституционное большинство, то есть более 300 мандатов.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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