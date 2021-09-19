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ЕР может получить минимум мест в Госдуме за 15 лет, но сохранит большинство

Политика

Политолог Илья Гращенков считает, что Госдума восьмого созыва коренным образом изменит расклад политических сил. 

ЕР может получить минимум мест в Госдуме за 15 лет, но сохранит большинство

Он отметил, что "Единая Россия" по предварительным данным набирает порядка 40-45 процентов мандатов,  что является минимумом за 15 лет. Но это если говорить о партийных списках. В 225 одномандатных округах "Единая Россия" выиграет, скорее всего, больше 200. И таким образом сохранит парламентское большинство.

"КПРФ набирает 19-21%, исторический максимум с 2011 года (тогда было 19,1%). При этом коммунисты окончательно превращаются в главную оппозиционную партию, аккумулирующую в себе не столько представителей левого дискурса, сколько всех тех, кто "против власти", включая либералов (реципиенты УмГ), националистов и др.", - отметил Илья Гращенков в своем telegram-канале (уточним, пост был написан до того, как голосование было завершено).

По его мнению, "ЛДПР может вернуться к результатам 2007 года (тогда партия получила 8,1%)".

"Исторический момент, появление новой четвертой партии. "Новые Люди" не просто проходят в Госдуму, но могут получить порядка 7-8%", - отметил Илья Гращенков.

А вот что касается "Справедливой России - Патриотов - За правду", то как полагает Илья Гращенков, объединение не пошло эсерам на пользу, партия потеряла часть электората. И вообще под вопросом её прохождение в Госдуму.

Отметим, что при условии получения 40-45 процентов мандатов по партспискам и более 200 в одномандатных округах, "Единая Россия" фактически получает конституционное большинство. То есть меньше голосов, чем было в седьмом созыве Госдумы, но партия сохранит контроль над нижней палатой российской парламента.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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