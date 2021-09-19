ЕР может получить минимум мест в Госдуме за 15 лет, но сохранит большинство

Политолог Илья Гращенков считает, что Госдума восьмого созыва коренным образом изменит расклад политических сил.

Он отметил, что "Единая Россия" по предварительным данным набирает порядка 40-45 процентов мандатов, что является минимумом за 15 лет. Но это если говорить о партийных списках. В 225 одномандатных округах "Единая Россия" выиграет, скорее всего, больше 200. И таким образом сохранит парламентское большинство.

"КПРФ набирает 19-21%, исторический максимум с 2011 года (тогда было 19,1%). При этом коммунисты окончательно превращаются в главную оппозиционную партию, аккумулирующую в себе не столько представителей левого дискурса, сколько всех тех, кто "против власти", включая либералов (реципиенты УмГ), националистов и др.", - отметил Илья Гращенков в своем telegram-канале (уточним, пост был написан до того, как голосование было завершено).

По его мнению, "ЛДПР может вернуться к результатам 2007 года (тогда партия получила 8,1%)".

"Исторический момент, появление новой четвертой партии. "Новые Люди" не просто проходят в Госдуму, но могут получить порядка 7-8%", - отметил Илья Гращенков.

А вот что касается "Справедливой России - Патриотов - За правду", то как полагает Илья Гращенков, объединение не пошло эсерам на пользу, партия потеряла часть электората. И вообще под вопросом её прохождение в Госдуму.

Отметим, что при условии получения 40-45 процентов мандатов по партспискам и более 200 в одномандатных округах, "Единая Россия" фактически получает конституционное большинство. То есть меньше голосов, чем было в седьмом созыве Госдумы, но партия сохранит контроль над нижней палатой российской парламента.