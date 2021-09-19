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Экзитпол: партийный состав Госдумы не изменится

Политика

Появляются первые экзитполы - опросы избирателей на выходе из участков для голосования. Согласно опросу, проведенному компанией ИНСОМАР, партийный состав будущей Госдумы не изменится.

Экзитпол: партийный состав Госдумы не изменится

"Единая Россия", согласно этому экзитполу, набирает 45,2% голосов избирателей. Далее следует КПРФ - 21%, затем ЛДПР - 8,7% и "Справедливая Россия" - 7,9%.

Из непарламентских партий ближе всех к преодолению проходного барьера подошла партия "Новые люди" - 4,7%. Однако чтобы пройти в Госдуму, необходимо набрать не менее пяти процентов голосов избирателей

Отметим, речь идет о партийных списках, по которым избирается половина депутатов Госдумы - 225 человек.

Опрос проводился с 17 по 19 сентября на 1455 избирательных участков в 825 населенных пунктах. В опросе принимали участие избиратели на выходе с участков для голосования с 8.00 до 20.00 местного времени.

Респондентам задавался вопрос: "За какую партию на выборах в Государственную думу вы проголосовали?". Опрос проходил на планшетах с использованием электронных анкет, данные обрабатывались в режиме реального времени.

В опросе приняли участие 438 218 человек.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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