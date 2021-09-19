Глава ЦИК РФ заявила о непринципиальности явки на выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что явка на выборах не имеет принципиального значения. По ее словам, главное, чтобы люди приходили добровольно.

"Явка для нас не имеет принципиального значения. Самое главное, чтобы люди добровольно приходили голосовать на избирательные участки, электронно, на дому", — сказала она в эфире "России 24".

Глава ЦИК также заявила, что нарушения на выборах скрыть невозможно. Но пока это понимают не все.

"Можно нас ругать как угодно, но вот шестой год моих с коллегами усилий привел к тому, что система настолько прозрачна, что все тайное становится явным", — сказала она.

По словам Памфиловой, никакие нарушения "сейчас не скроешь". "Некоторые просто отстали от жизни, кто пытается это делать. Они пока не понимают этого", — считает Элла Памфилова.

По ее словам, российская избирательная система является одной из самых прозрачных в мире, если не самой прозрачной.

Она также отметила, что 18 и 19 сентября голосование идет "более или менее нормально". А вот в пятницу, 17 сентября, наблюдались в некоторых регионах наблюдались очереди на избирательных участках. По мнению Памфиловой, связано это было с тем, что у людей были планы на выходные.

Однако она подчеркнула, что в случае возникновения таких ситуаций решать их должны были председатели участковых комиссий — раздавать маски пришедшим на избирательные участки и следить за тем, чтобы соблюдалась социальная дистанция.

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы. Кроме того, жители девяти российских регионов выбирают глав этих субъектов РФ. В трех регионах глав выбирают депутаты местных парламентов. В 39 российских регионах проходят выборы депутатов законодательных собраний этих субъектов Федерации.