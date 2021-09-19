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Глава ЦИК РФ заявила о непринципиальности явки на выборах

Политика

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что явка на выборах не имеет принципиального значения. По ее словам, главное, чтобы люди приходили добровольно.

Глава ЦИК РФ заявила о непринципиальности явки на выборах

"Явка для нас не имеет принципиального значения. Самое главное, чтобы люди добровольно приходили голосовать на избирательные участки, электронно, на дому", — сказала она в эфире "России 24".

Глава ЦИК также заявила, что нарушения на выборах скрыть невозможно. Но пока это понимают не все.

"Можно нас ругать как угодно, но вот шестой год моих с коллегами усилий привел к тому, что система настолько прозрачна, что все тайное становится явным", — сказала она.

По словам Памфиловой, никакие нарушения "сейчас не скроешь". "Некоторые просто отстали от жизни, кто пытается это делать. Они пока не понимают этого", — считает Элла Памфилова.

По ее словам, российская избирательная система является одной из самых прозрачных в мире, если не самой прозрачной.

Она также отметила, что 18 и 19 сентября голосование идет "более или менее нормально". А вот в пятницу, 17 сентября, наблюдались в некоторых регионах наблюдались очереди на избирательных участках. По мнению Памфиловой, связано это было с тем, что у людей были планы на выходные.

Однако она подчеркнула, что в случае возникновения таких ситуаций решать их должны были председатели участковых комиссий — раздавать маски пришедшим на избирательные участки и следить за тем, чтобы соблюдалась социальная дистанция.

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы. Кроме того, жители девяти российских регионов выбирают глав этих субъектов РФ. В трех регионах глав выбирают депутаты местных парламентов. В 39 российских регионах проходят выборы депутатов законодательных собраний этих субъектов Федерации.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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