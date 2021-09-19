Экс-посол заявил о желании Байдена заморозить отношения с Россией

Бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал о теории, которая объясняет молчание администрации Джо Байдена относительно удаления приложения "Навальный" из Google Play и App Store.

"В моем окружении распространяется теория, что администрация Байдена не критикует Путина / Google / Apple за новые меры цензуры, потому что администрация Байдена хочет заморозить отношения с Россией и не хочет раскачивать лодку в отношениях с компаниями (Google и Apple)", — написал Макфол в Twitter. И выразил надежду, что эта теория окажется неверной.

Все, впрочем, может оказаться куда прозаичнее. Администрацию Джо Байдена явно куда больше занимает сейчас кризис в отношениях с Францией после объявления о заключении союза между США, Австралией и Великобританией. В результате которого Франция лишилась контракта на строительство 12 подводных лодок, который ранее был заключен с Австралией.

Майкл Макфол возглавлял американское дипломатическое представительство в России в 2012–2014 годах, когда президентом США был Барак Обама. А Джо Байден в то время занимал пост вице-президента.