Власти России и Франции договорились, как урегулировать проблему с шампанским

После внесения в законы РФ изменений о регулировании оборота винодельческой продукции поставки шампанского из Франции были прекращены. Однако недавно власти двух стран всё-таки согласовали методы урегулирования проблемы с алкогольной продукцией.

По словам сопредседателя межпрофессионального комитета вин Шампани Жана-Мари Барийера, французские виноделы будут уважать законы России.

"Во время встречи с замминистра сельского хозяйства РФ мы достигли договорённости о методе работы для разъяснения нового российского закона о винодельческой продукции", — отметил Барийер в своём Twitter-аккаунте.

В августе Россия разрешила импортёрам не менять наименование продукции в заявлениях, которые они подавали на получение марок для реализации алкоголя. С 15 сентября шампанское из Франции снова начали доставлять в российские магазины.

Напомним, с июля 2021 года разрешается использовать термин "шампанское" только в отношении напитков, которые произведены в России. Для иностранного алкоголя предлагается название "игристое вино".

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