Избиратель в костюме Железного человека пришёл на выборы в Тюмени

В Тюменской области на одном из избирательных участков появился российский "Тони Старк". Мужчина в костюме Железного человека проголосовал на выборах в Госдуму РФ.

Избиратель пришёл в защитной маске, которая была надета поверх железной. В руках он держал паспорт. По словам мужчины, участвовать в голосовании необходимо каждому жителю России, ведь именно так можно продемонстрировать свою социальную ответственность, передаёт LIFE.

"Любой взрослый человек должен голосовать, должен показывать свою активную жизненную позицию. И конечно же, выбирать", — подчеркнул житель Тюмени.

Он убеждён, что от каждого отдельного голоса будет зависеть будущее России.

Однако мужчина так и не уточнил, почему явился на выборы в наряде Тони Старка. В социальных сетях пользователи предположили, что, скорее всего, он является фанатом персонажа Marvel Comics.

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