EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Анна Нетребко получила цветы от Путина на юбилейном концерте в Кремле
Врач назвала три метода быстрой коррекции фигуры без диеты
Восемь человек погибли: в Китае перевернулось пассажирское судно
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла турнир в США
Эксперт заявил о проникновении штамма коронавируса "мю" в Россию
Более половины штатов США решили бороться с указом Байдена о вакцинации
Галкин устроил грандиозное шоу в честь дня рождения Лизы и Гарри
МакSим поделилась жизнеутверждающим снимком с собакой
Волочкова вогнала в краску Джигурду

Избиратель в костюме Железного человека пришёл на выборы в Тюмени

Политика

В Тюменской области на одном из избирательных участков появился российский "Тони Старк". Мужчина в костюме Железного человека проголосовал на выборах в Госдуму РФ.

Избиратель в костюме Железного человека пришёл на выборы в Тюмени

Избиратель пришёл в защитной маске, которая была надета поверх железной. В руках он держал паспорт. По словам мужчины, участвовать в голосовании необходимо каждому жителю России, ведь именно так можно продемонстрировать свою социальную ответственность, передаёт LIFE.

"Любой взрослый человек должен голосовать, должен показывать свою активную жизненную позицию. И конечно же, выбирать", — подчеркнул житель Тюмени.

Он убеждён, что от каждого отдельного голоса будет зависеть будущее России.

Однако мужчина так и не уточнил, почему явился на выборы в наряде Тони Старка. В социальных сетях пользователи предположили, что, скорее всего, он является фанатом персонажа Marvel Comics.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как проголосовать на выборах в Госдуму, чтобы потом не пожалеть
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Избиратель в костюме Железного человека пришёл на выборы в Тюмени
BBC: В четырёх странах дети массово заразились малоизвестным вирусом RSV
После вброса бюллетеней в Кемерове частично аннулировали результаты голосования
Мать Королёвой шокировала новость о внучке, рождённой от друга певицы
Климов: "Начнётся дискредитация иностранцев, которые наблюдали за выборами в РФ"
Анна Нетребко получила цветы от Путина на юбилейном концерте в Кремле
Врач назвала три метода быстрой коррекции фигуры без диеты
Восемь человек погибли: в Китае перевернулось пассажирское судно
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла турнир в США
Эксперт заявил о проникновении штамма коронавируса "мю" в Россию
Популярное
Мир. Новости мира
В ВОЗ высказались по поводу массовой ревакцинации*

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пока рано подводить итоги ревакцинации населения, поскольку число смертей во всём мире увеличивается.

В ВОЗ высказались по поводу массовой ревакцинации*
Собчак объяснила, для чего Путин ушёл на самоизоляцию
Общество
Собчак объяснила, для чего Путин ушёл на самоизоляцию
Политика. Новости и аналитика
В ФРГ прокомментировали антироссийскую резолюцию Европарламента
Политика. Новости и аналитика
«Талибан»* лишил узбекский язык официального статуса
Дарья Любимская Как выглядят идеальные роды? Дарья Любимская Ирина Гусакова Америка в тупике: с чем связана истерика Трампа Ирина Гусакова Игорь Буккер Убийственный символ: Третий рейх изменил свастике и погиб Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Галкин и Пугачёва поздравили детей с восьмилетием
Общество
Садальский рассказал о чудесах на российских выборах
Власти США обеспокоены приближением "немыслимого" дефолта
Общество
Власти США обеспокоены приближением "немыслимого" дефолта
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников