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Климов: "Начнётся дискредитация иностранцев, которые наблюдали за выборами в РФ"

Политика

Руководитель временной комиссии Совета Федерации (СФ) по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов считает, что сразу после окончания выборов в России западные СМИ начнут кампанию по дискредитации иностранных наблюдателей, которые контролировали ход голосования.

Климов: "Начнётся дискредитация иностранцев, которые наблюдали за выборами в РФ"

Эксперт озвучил позицию Запада. По его словам, там убеждены: если наблюдатели анализируют выборы не по нормам, предложенным специалистами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, тогда они применяют в своей работе непонятные правила.

"Иностранцев начнут дискредитировать через западные СМИ, через выступления разного рода политиков и экспертов", — приводит комментарий Климова ТАСС.

Он уверен, что иностранные наблюдатели, которые предоставят объективные сведения о выборах в РФ, уже в понедельник подвергнутся атакам за разрушение антироссийских мифов. По мнению Андрея Климова, чем качественнее они будут работать в ходе голосования, тем большая злоба и клевета их ожидает в других странах.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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