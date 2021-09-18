В ФРГ прокомментировали антироссийскую резолюцию Европарламента

Немецкий политолог Александр Рар считает новую антироссийскую резолюцию Европарламента, вызванную строительством "Северного потока-2", провалом политиков, выступающих против РФ.

Своё мнение политолог высказал в личном Telegram-канале. Эксперт убеждён, что Запад в свете последних событий делает "истерические заявления".

Рар отметил для многих заверение строительства газопровода оказалось неожиданностью.

"Они в истерике и даже делают беспочвенные, истерические заявления. Это как биться об стенку и играть в какую-то войну", — сказал Рар.

Политолог объяснил, что сейчас на Западе многие ждут поставок российского газа и приветствуют скорейший запуск "Северного потока-2".

Рост цен на газ в Европе объясняется переходом на "зелёные" технологии и отказом от "грязных" энергоносителей.

Альтернативные источники энергии не очень прижились на Западе: там по-прежнему топят углём и газом.

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