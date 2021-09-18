Сергей Собянин дистанционно принял участие в парламентских выборах

В субботу, 18 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин приехал в Общественный штаб по наблюдению за выборами, расположенный в Экспоцентре на Красной Пресне. Он проголосовал в расположенной там же участковой избирательной комиссии дистанционного электронного голосования, воспользовавшись установленным там компьютером.

В общей сложности на электронное голосование по выборам депутатов Государственной Думы зарегистрировалось свыше двух миллионов избирателей города Москвы, отмечается в официальном сообщении Общественного штаба по наблюдению за выборами. По словам мэра столицы, дистанционное голосование достаточно надежно с технической стороны и помогает избежать падения явки избирателей.

"Это тренд, который мы видим по всему миру, особенно присущ для крупных городов мира и нашей страны. Повысить явку и активность избирателей достаточно сложно. Даже если проводятся конкурентные выборы, явка остается невысокой. Это очень плохо, когда на уровне муниципалитетов, районов или государства решение за нас принимает меньшинство. Меньшинство формирует федеральные органы власти и местные органы самоуправления, таким образом за нас по сути дела решают судьбу многих проектов, и, собственно, судьбу нашего города и страны", — подчеркнул Сергей Собянин.