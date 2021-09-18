Власти Великобритании заявили о готовности освободить в ближайшее время шесть опасных террористов от дальнейшего отбывания тюремного заключения.
Шесть заключенных могут быть освобождены из британских тюрем условно-досрочно, уголовные дела в настоящее время находятся на рассмотрении у специальной комиссии. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.
Издание сообщает, что в документах на условно-досрочное освобождение фигурируют имена следующих террористов:
В Великобритании выражают опасения, что выпущенные на свободы террористы, отправятся в Афганистан и примкнут к талибам*.
"Нет сомнений в том, что недавние события в Афганистане укрепили и воодушевили некоторых из этих экстремистов", — заявил изданию источник в MI5.
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