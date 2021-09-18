Великобритания может освободить из тюрем шесть террористов

Власти Великобритании заявили о готовности освободить в ближайшее время шесть опасных террористов от дальнейшего отбывания тюремного заключения.

Шесть заключенных могут быть освобождены из британских тюрем условно-досрочно, уголовные дела в настоящее время находятся на рассмотрении у специальной комиссии. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

Издание сообщает, что в документах на условно-досрочное освобождение фигурируют имена следующих террористов:

Джавад Акбар — организатор взрывов, приговоренный к пожизненному сроку.

Салахуддин Амин — посредник между организацией Аль-Каида* и британскими экстремистами;

Парвиз Хан — террорист, который намеревался обезглавить солдата Британской армии.

В Великобритании выражают опасения, что выпущенные на свободы террористы, отправятся в Афганистан и примкнут к талибам*.

"Нет сомнений в том, что недавние события в Афганистане укрепили и воодушевили некоторых из этих экстремистов", — заявил изданию источник в MI5.

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