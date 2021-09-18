Пентагон принёс извинения за "трагическую ошибку" в Афганистане

В Вашингтоне подвели итоги расследования ракетного удара с беспилотника США по по столице Афганистана 29 августа. Руководитель Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи назвал атаку ошибочной и принёс официальные заявления.

"Я в настоящий момент с уверенностью могу сказать, что не менее 10 гражданских лиц, в том числе до семи детей, были трагически убиты в результате этого удара. Наше расследование привело к выводу, что удар был ошибкой", -признал в ходе брифинга Макензи.

В оборонном ведомстве США предполагают, что во время ракетного удара с беспилотника США по Кабулу 29 августа лица из группировки "Исламское государство в Хорасане" (подразделение "Исламского государства" — запрещенной в РФ террористической организации) не понесли никаких потерь.

Американский генерал объяснил, что автомобиль, в котором находились мирные граждане, не были связаны с террористами.

Пентагон в настоящий момент изучает возможность выплаты компенсаций семьям погибших.

Ранее стало известно, что в конце августа американской ракетой была уничтожена машина. Жертвами атаки стали десять человек, из них семеро — дети.

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