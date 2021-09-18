В Москве начался второй день голосования

В Москве уже идет второй день голосования. Избирательные участки открылись с 8:00 и продолжат работать в предусмотренном расписанием режиме. Наблюдатели Общественного штаба находятся на рабочих местах. Электронное голосование идет без перерыва — за ночь проголосовали дистанционно почти 100 тысяч москвичей.

Подводя итоги первого дня голосования на выборах в Госдуму, Мосгордуму и муниципальный совет Щукино, можно отметить положительную динамику: около 1 млн 300 тысяч онлайн-избирателей уже проявили свою гражданскую позицию. Явка столичных избирателей, решивших проголосовать удаленно, составила 63,5%. Пока система работает без сбоев.

Наблюдатели следят за порядком на участках, с помощью видеотрансляции ход выборов на участках контролируют операторы видеоцентра. За онлайн-голосованием может наблюдать любой желающий, воспользовавшись сервисом обзервер на портале mos. ru.

Стоит напомнить, что онлайн-избиратели проходят сначала авторизацию на mos. ru, затем в специальном разделе, который посвящен выборам, заполняют свой электронный бюллетень, нажав предварительно на кнопку "Проголосовать".